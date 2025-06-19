Gökhan Karagöl, Sivasspor Başkan Adayı

GÖKHAN KARAGÖL ADAYLIĞINI DUYURDU

Sivasspor, 28 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi iş insanı Gökhan Karagöl’ün başkanlık adaylığını duyurmasıyla dikkat çekiyor. 1. Lig’de mücadele edecek Sivasspor’da mevcut başkan Bahattin Eken’in aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni adaya çevrildi. Gökhan Karagöl, hoy bir basın toplantısı düzenleyerek başkanlık için aday olduğunu kamuoyuna açıkladı.

İNANÇ VE SORUMLULUKLA HAREKET EDİYOR

Karagöl, “Büyük bir inanç, sorumluluk ve heyecanla, 28 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Bu sezon, bizim için vefa sezonu olacaktır” şeklinde konuştu. Sivaslılara birlik olma çağrısı yapan Karagöl, “Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur” dedi.

HEDEF SÜPER LİG

Başkan adayı olarak Sivasspor’un Süper Lig’e dönmesi için çaba göstereceğini belirten Karagöl, “Sivasspor’un yalnızca bir başkan ile değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı vardır. Bu mücadele sadece yönetimin değil, 7’den 70’e her Sivaslının mücadelesi olacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımın geleceğini daha güçlü, kararlı ve inançlı bir şekilde yeniden yazacaklarını vurguladı.