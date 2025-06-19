Gökhan Karagöl, SİVASSPOR Başkan Adayı

GENEL KURUL MAHSUSUNDAKİ YENİ ADAYLIK

Sivasspor’da 28 Haziran’da düzenlenecek genel kurul öncesi iş insanı Gökhan Karagöl başkanlığa aday olduğunu duyurdu. 1’inci Lig’de yer alacak olan Sivasspor’da mevcut başkan Bahattin Eken’in aday olmayacağını açıklamasının üzerine gözler yeni adayda toplandı. Bugün, Sivasspor’un eski yöneticilerinden Gökhan Karagöl, başkanlık adaylığını kamuoyuna duyurdu.

ŞEHRİN VE CAMİANIN BİRLİĞİNE VURGU

Karagöl, “Büyük bir inanç, sorumluluk ve heyecanla, 28 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum” diye konuştu. Devamında, “Bu sezon, bizim için vefa sezonu olacaktır. Şehir olarak, camia olarak, dünyanın dört bir yanındaki Sivaslılar olarak birlikte ve beraber olma vaktidir. Çünkü Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur” ifadelerini kullandı.

HEDEF SÜPER LİG’E YENİDEN DÖNMEK

Sivasspor’un sadece bir başkana değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı olduğunun altını çizen Karagöl, “Sivasspor’umuzu, hak ettiği ve en çok yakıştığı yer olan Süper Lig’e en kısa sürede yeniden taşımak; yalnızca bizlerin değil, tüm Sivas’ın ortak hedefidir” dedi. Ayrıca, bu doğrultuda şehriyle omuz omuza, el ele vererek, takımı mücadele gücü yüksek ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturma kararlılığında olduğunu belirtip, “Bu mücadele sadece yönetimin değil, 7’den 70’e her Sivaslının mücadelesi olacaktır” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMA VAKTİ

Karagöl, “Bu sezon en büyük transferimiz birbirimize olan inancımızdır. Sivassporumuzun kuruluşunun 58. yıl dönümünde şimdi yeniden bir olma, birlik olma, beraber olma zamanı. Çünkü birlikteysek güçlüyüz ve bu güç, Yiğidoların geleceğini yeniden yazacaktır. Yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Daha güçlü, daha kararlı ve daha inançlı olarak” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.