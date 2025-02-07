More
Gündem

Gökhan Kırdar Sağlık Sorunları Yaşıyor

gokhan-kirdar-saglik-sorunlari-yasiyor

SANATÇI SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sanatçının durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti. “Sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle paylaşım yapamadım. Yeniden nefes almak güzel. Yakında yeniden kavuşacağız.” sözleriyle sağlık sorunlarını dile getirdi.

SAĞLIĞINDAKİ GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Sanatçı, zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti. Durumunun iyileşmesiyle birlikte takipçileriyle yeniden bir araya geleceğini ifade etti. Hayranları tarafından merakla beklenen bu paylaşım, sanatçının iyileşme sürecine dair umut verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray Transfer Hamlelerine Devam Ediyor

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mario Lemina ve Carlos Cuesta'nın transferini gerçekleştiren kulüp, yeni isimler için pazarlıklarını yoğunlaştırdı. Bek mevkii tercihlerinde netleşme yaşandı.
Gündem

Alaska’da Kayıp Uçak İçin Arama Başlatıldı

Bering Air'e ait, içinde 10 kişi bulunan uçak, Alaska'nın Unalakleet'ten Nome'a giden rotasında kayboldu. Uçuşla ilgili arama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.