Gökhan Kırdar Sağlık Sorunları Yaşıyor

SANATÇI SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sanatçının durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti. “Sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle paylaşım yapamadım. Yeniden nefes almak güzel. Yakında yeniden kavuşacağız.” sözleriyle sağlık sorunlarını dile getirdi.

SAĞLIĞINDAKİ GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Sanatçı, zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti. Durumunun iyileşmesiyle birlikte takipçileriyle yeniden bir araya geleceğini ifade etti. Hayranları tarafından merakla beklenen bu paylaşım, sanatçının iyileşme sürecine dair umut verdi.