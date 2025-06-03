Gökhan Özbek, 41 yaşında vefat etti

GEÇİRDİĞİ BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Özbek, yaşadığı beyin kanaması sonucunda yaşamını yitirdi. 41 yaşında olan Özbek’in vefatı, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de dünyaya gelmiş bir gazetecidir. Mesleki kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi önemli basın kuruluşlarında köşe yazarı olarak başlamıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını devam ettiren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platformda Periscope ve YouTube gibi mecralarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve yorumlar aktarmaktadır. 1983 doğumlu olan Özbek, anjiyo ameliyatı esnasında yaşadığı beyin kanaması nedeniyle yaşamını kaybetti.

Özbek’in vefat haberini Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek’i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.