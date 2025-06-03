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Gökhan Özbek, Beyin Kanamasından Vefat Etti

GÖKHAN ÖZBEK’İN VEFATI

Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Özbek’in vefat haberi sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Son durum göz önüne alındığında, hayranlarının ve dostlarının merak ettiği sorular arasında Gökhan Özbek neden öldü ve Gökhan Özbek öldü mü? bulunuyor. 1983 doğumlu olan Özbek’in, anjiyo ameliyatı esnasında yaşadığı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Özbek’in vefatına dair haberi Tolgahan Erdoğan sosyal medya platformunda duyurarak “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek’i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” sözlerini paylaştı.

GÖKHAN ÖZBEK’İN MESLEK YAŞAMI

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de dünyaya gelen bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi önemli basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır. Özbek’in çalışmaları, birçok kişi tarafından takip edilmektedir ve katıldığı projelerle gazetecilik alanında önemli bir etki yaratmıştır.

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