GAZETECİ GÖKHAN ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

23 Derece hesabının sahibi olan Gökhan Özbek hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından, Özbek’in evli olup olmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı merak ediliyor.

GÖKHAN ÖZBEK’İN PROFİLİ

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de doğmuş bir gazetecidir. Mesleki kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi köklü basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başlamıştır. Şu an serbest gazeteci olarak faaliyetlerine devam eden Özbek, aynı zamanda 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Özbek, bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar düzenleyerek haber içeriklerini ve analizlerini izleyiciyle buluşturuyor.

ÖZEL HAYATI HAKKINDA YENİ BİLGİLER BEKLENİYOR

Gökhan Özbek’in özel hayatıyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Bu konuyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.