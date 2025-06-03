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Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

GÖKHAN ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu 41 yaşında yaşamını yitirdi. Özbek’in vefat haberi sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ YETERSİZ

Gökhan Özbek’in cenaze namazının ne zaman kılınacağı ve cenazesinin nereden kaldırılacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

MESLEK HAYATI VE KATKILARI

1983 yılında Niğde’de dünyaya gelen Gökhan Özbek, kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi önemli basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başlamıştır. Şu an serbest gazeteci olarak çalışmalarına devam eden Özbek, aynı zamanda 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform üzerinden Periscope ve YouTube gibi çeşitli kanallarda canlı yayınlar gerçekleştirecek ve haber içerikleri ile analizler paylaşmaktadır.

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