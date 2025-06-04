Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

GÖKHAN ÖZBEK’İN VEFATI

Gazeteci ve siyaset yorumcusu Gökhan Özbek, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. 41 yaşında vefat eden Özbek’in ölümü, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. 1983 doğumlu olan Özbek, anjiyo ameliyatı sırasında yaşadığı beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Tolgahan Erdoğan, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek’i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” sözlerini paylaştı.

GÖKHAN ÖZBEK’İN KARİYERİ

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de dünyaya gelmiş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi önemli basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başlamıştır. Şu an serbest gazeteci olarak aktif çalışmalarına devam eden Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi mecralarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler sunmaktadır.