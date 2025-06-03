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Gökhan Özbek Kalp Krizinden Vefat Etti

GÖKHAN ÖZBEK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizine bağlı anjiyo operasyonu sırasında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. 23 Derece isimli haber platformunun sahibi olan Özbek, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Anjiyo operasyonuna alınan Özbek’in, beynine pıhtı atması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Özbek, 41 yaşındaydı.

ÜLKESİNE KATKILAR SUNDU

1983 yılında Niğde’de dünyaya gelen Gökhan Özbek, gazeteciliğe erken yaşta başladı. Kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ile giriş yaptı ve ardından Milliyet gibi köklü yayın organlarında köşe yazarı olarak görev aldı. Özbek, daha sonra serbest gazeteci olarak kariyerine devam etti ve kendi kurduğu “23 Derece” platformu üzerinden YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında habercilik yaptı.

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