Gökhan Özbek Vefat Etti

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ GÖKHAN ÖZBEK’İN VEFATI

Gazeteci ve siyaset yorumcusu Gökhan Özbek, beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Özbek’in ölümü, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye soktu. 1983 doğumlu olan Özbek’in, anjiyo ameliyatı sırasında yaşadığı beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği bilgisi alındı. Özbek’in ölüm haberini Tolgahan Erdoğan, sosyal medya üzerinden duyurarak, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek’i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde ifade etti.

GÖKHAN ÖZBEK’İN MESLEKİ HAYATI

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de dünyaya gelmiş bir gazetecidir. Mesleki kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi gazetelerde köşe yazarı olarak başlamıştır. Şu an serbest bir gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece adını verdiği sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak, haber içerikleri ve analizler sunmaktadır.