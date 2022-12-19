Şarkıcı Gökhan Özen’den sevenlerine kötü haber geldi. ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Gökhan Özen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özen, paylaşımında “Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

2000’li yıllara damga vuran ve o dönem müzik piyasasında fırtınalar estiren şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi. 43 yaşında olan ve uzun süredir yurt dışında gözlerden uzak bir hayat sürdüren Özen, evinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığını sosyal medyadan açıkladı.

Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gökhan Özen ile 6 yıllık eşi Selen Sevigen ile 2016 yılında boşanmıştı. İki çocukları bulunan çift, ayrılık kararını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. Özen, ile eşi arasında velayet krizi yaşanıyor. Ünlü şarkıcı kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla zaman zaman gündeme geliyor.