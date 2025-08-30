Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

YENİ AŞK İDDİALARI GÜNDEMDE

Şubat ayından bu yana magazin dünyasında dolaşan, tarafların sürekli olarak yalanladığı aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah, baş başa yemek yerken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda öne çıkan aşk söylentileri, ikilinin sosyal medyada ve kameralarda sergilediği yakın tavırlarla daha da güçlendi. Fakat Özoğuz ve Abdullah, sürekli olarak “sadece arkadaşız” açıklaması yaparak durumlarını yalanlamayı sürdürdü.

AİLE TARAFINDAN SESSİZ BOŞANMA

Olaylar, Gökhan Özoğuz’un 2012 yılından beri evli olduğu Melis Ülken ile sessiz bir boşanma sürecine girmesiyle başladı. Çiftin çocukları olmasına rağmen bu ayrılık fazla ses getirmedi. Ardından, Özoğuz’un Londra’da Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu ve bu süreçte yakınlaştıkları gündeme geldi. Bu iki ünlünün son birliktelikleri ise aşk iddialarını adeta alevlendirdi.

GİZLİ YEMEK PLANI

Bir süre önce aşk yaşadıkları söylenen Özoğuz ve Abdullah, Fenerbahçe’de gittiği ocakbaşı konseptli restoranda görüntülendi. Ancak dikkat çekmemek için restoranın ortamında değil, otoparkında kurulan masada yemek yediler. Gizlilik çabalarına rağmen, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ikili, objektiflere yakalanmaktan kaçamadı.