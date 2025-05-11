Gökhan Özoğuz Ve Melis Ülken Ayrıldı

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN GÖKHAN ÖZOĞUZ VE MELİS ÜLKEN’İN BOŞANMA HABERİ

Geçtiğimiz aylarda, Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken’den gelen üzücü bir haber gündeme düştü. Üç çocukları bulunan çiftin, 13 yıllık evliliklerini sona erdirdikleri öğrenildi. Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturmuştu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ’UN ÖZEL HAYATI

Genellikle özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye 2025 ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gökhan Özoğuz ile eşi Melis Ülken’in neden boşandıkları ve çocuklarının velayetinin kime verildiği ise henüz netlik kazanmış değil.