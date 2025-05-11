Gökhan Özoğuz Ve Melis Ülken Ayrıldı

ÜÇ ÇOCUKLU EŞİNDEN BOŞANDI

Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken’den geçtiğimiz aylarda üzücü bir haber geldi. İkilinin 13 yıllık evliliğini sonladırdığı bilgisi ortaya çıktı.

NEDEN BOŞANDILAR?

2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturan Gökhan Özoğuz, özel hayatını her zaman kameralardan uzak tutmayı tercih ediyordu. Üç çocukları olan Özoğuz ile Ülken’in ayrılma nedenleri henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, “O Ses Türkiye 2025” programı ile yeniden ekranlarda olacak olan Gökhan Özoğuz’un, boşanmanın ardından çocuklarının velayetinin kime verileceği de bilinmiyor.