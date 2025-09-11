Gökhan Sazdağı, Beşiktaş’a mutlu geldi!

TRANSFER ANLAŞMASI VE GÖKHAN’IN MUTLULUĞU

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro planlamasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Gökhan, “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul’da yaşıyorum. Normalde de İstanbul’da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum” sözlerini dile getirdi.

BÜYÜK CAMİAYA HİZMET ETME HEDEFİ

Büyük bir camiaya geldiğini ifade eden Gökhan, “Büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek” dedi. Gökhan, kaptanlık yaptığı takımlardaki tecrübelerini sahaya yansıtmayı planlıyor. “Daha güzel bir takım yaratırız. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur” ifadesini kullandı.

Isıklanmayacağını vurgulayan deneyimli savunmacı, “Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

KARİYERİNDEKİ ANILAR

Gökhan, kariyeri boyunca yaşadığı güzel anlardan birinin Kayserispor ile çıktığı Fenerbahçe maçı olduğunu belirtti. “3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi” açıklamasıyla bu anının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

MÜCADELE VE AİLE YAKLAŞIMI

Maç seçmediğini ifade eden Gökhan, “Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Her maç, mücadelemi ortaya koyarım” dedi. Kişisel özellikleri hakkında ise, “Daha çok aileci birisiyimdir. Hep onlarla beraber olmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

LİGİN ZORLUKLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Gökhan, “Belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz” şeklinde konuştu. Hedeflerine ulaşmak için tüm takıma birlik olmanın önemini vurguladı, “Burada önemli olan takım olabilmek” dedi ve sabretmeleri gerektiğini dile getirdi.