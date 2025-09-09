Gökhan Sazdağı Beşiktaş ile anlaştı

GÖKHAN SAZDAĞI BEŞİKTAŞ’LA ANLAŞTI

Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş ile prensipte anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da gösterdiği başarılı performans sayesinde A Milli Takım’a yükselme başarısını elde etti. Bu etken, birçok takımın transfer radarında olmasını sağladı.

KAYSERİSPOR YÖNETİMİ ONAY VERDİ

Kayserispor yönetiminin, Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transferine onay verdiği öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Gökhan Sazdağı, İstanbul ekibinde forma giyecek ve yeni kariyerine burada devam edecek.