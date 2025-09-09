Haberler

Gökhan Sazdağı Beşiktaş ile anlaştı

Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş ile prensipte anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da gösterdiği başarılı performans sayesinde A Milli Takım’a yükselme başarısını elde etti. Bu etken, birçok takımın transfer radarında olmasını sağladı.

KAYSERİSPOR YÖNETİMİ ONAY VERDİ

Kayserispor yönetiminin, Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transferine onay verdiği öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Gökhan Sazdağı, İstanbul ekibinde forma giyecek ve yeni kariyerine burada devam edecek.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

