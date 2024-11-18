Gökhan Sazdağı İlk Defa Milli Kadroda

SON MAÇ İÇİN GECİKMELİ EKLEME

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son karşılaşmasında Karadağ ile deplasmanda buluşacak. Bu mücadelenin öncesinde aday kadroya bir futbolcu eklendi. Süper Lig takımlarından Kayserispor’da oynayan Gökhan Sazdağı, A Milli Takım’ın aday kadrosuna katıldı.

KARİYERİNDE İLK KEZ DÜZENLENECEK

30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, eğer saha şansı bulursa, A Milli Takım formasını kariyerinde ilk kez terletecek. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada “A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım’ın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dâhil edildi” ifadelerine yer verdi.