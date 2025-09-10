Gökhan Sazdağı Kayserispor’a veda etti

GOKHAN SAZDAĞI’NIN VEDASI

Kayserispor’dan Beşiktaş’a transfer olan kaptan Gökhan Sazdağı, hem Kayseri’ye hem de Kayserispor’a duygusal bir veda gerçekleştirdi. 30 yaşındaki Sazdağı, 5 sezon boyunca formasını giydiği Kayserispor’la olan birlikteliğini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel hatıralar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri’den benim için ayrılık vakti” ifadesini kullandı.

GÖKHAN’IN KULÜBE OLAN TEŞEKKÜRÜ

Sazdağı, kulüpte geçirdiği zamanın kendisi ve ailesi için her zaman önemli olacağını belirterek, “Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum” dedi. Beraber iyi ve kötü günler geçirdiği takım arkadaşlarına, destek veren taraftarlara, kulüp çalışanlarına, yöneticilere ve eski başkanlara teşekkürlerini sundu. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın’a özel bir selam gönderen Sazdağı, abisi Baki Ersoy’a da önemli bir teşekkürde bulundu.

Gökhan Sazdağı, sosyal medya paylaşımında “Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti” diyerek Beşiktaş’taki kariyerine odaklanacağını vurguladı. Bu şehirden güzel bir şekilde ayrılmanın kendisi için duygusal bir an olduğunu ifade eden Sazdağı, “Başarılar Kayserispor. Hakkınızı helal edin” sözleriyle duygularını dile getirdi.