Gökhan Tombak Davasında Karar Çıkmadı

GÖKHAN TOMBAK CINAYETİ DAVASINDA KARAR ÇIKMADI

Burdur’da meydana gelen Gökhan Tombak cinayeti davasının 8’inci duruşmasında karar verilmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022’de Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurularak öldürülmüştü. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, Hasan U. (56) ve Emrah T. gözaltına alınmış, ardından kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Ancak her iki şüpheli, delil yetersizliği nedeniyle bir süre sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

DURUŞMA GÜNDEMİ VE TANIKLER

Yürütülen davanın 8’inci duruşması, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), Selahattin A. ile maktul Gökhan Tombak’ın eşi Asuman Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak, oğlu Kemal Tombak ve tarafların avukatları duruşmaya katıldı. Duruşma esnasında tanıklar Osman K., Hakkı Ö., Mustafa T. ve Ahmet G. dinlendi. Tombak ailesinin avukatları, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının sona erdirilip tutuklanmalarını talep etti.

AİLENİN TALEPLERİ

Maktul Gökhan Tombak’ın oğlu Kemal Tombak, annesi Fatiha Tombak ve kardeşi Gürel Tombak da sanıkların tutuklanmalarını istedi. Eşi Asuman Tombak, “Eşim mezarda, öldürenler dışarıda. Çocuklarım mağdurken sanıkların gezmesini kendime yediremiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum” dedi. Sanıkların avukatları ise beraat kararı çıkmasını talep etti. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için sürecin devamına izin vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.