Gökhan Töre’den Fikret Orman’a sert sözler

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Beşiktaş’ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Başkan Fikret Orman’ın sözlerine yanıt verdi.

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu daha sonra tweetini kaldırdı.

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Gökhan Töre’den Başkan Fikret Orman’a zehir zemberek sözler…

Tecrübeli futbolcu, “Fikret Orman’ın röportajda söylediği ‘Oynamadan para kazanmak istedi. Ne yapalım? Biz de saygı duyduk’ cümlesi bir iftiradır. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkla geçmemiş olan Beşiktaş Futbol Kulübü’nün Fikret Orman’ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önünde alacak olursak sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor” açıklamasını yaptı.

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