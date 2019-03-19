Gökhan Töre’den iyi haber geldi

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Birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş’ta yönetim nihayet düğmeye bastı.

Bu sene yaşadığı maddi problemler nedeniyle birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, UEFA’dan lisans alabilmek için düğmeye bastı.

Birçok futbolcusuyla FIFA’lık olan siyah-beyazlı yönetimin, bir kısmı nakit bir kısmı çek-senet olmak üzere, futbolcuların ödemelerini tamamlayarak, bir dahaki sene Avrupa’ya gidebilmeyi garanti altına alacak.

Beşiktaş Yönetimi’nin görüleceği oyuncular arasında Gökhan Töre’nin de olması ve bu oyuncunun geçtiğimiz günlerde attığı twitler, lisans konusunda yönetimi endişelendirdiği öğrenildi.

Fakat kulüpten gelen bilgilere göre Gökhan Töre’nin “Benim Beşiktaş ile bir sorumum yok. Neden kulübü zor durumda bırakayım” dediği öğrenildi.

9 aydır maaş alamayan Gökhan’ın, bu uygulamadan dolayı sadece yönetime kırgın olduğu ama bundan dolayı da, asla Beşiktaş’ı zor durumda bırakmaya niyetli olmadığını söylediği iddia edildi.

Öte yandan tecrübeli oyuncunun, bazı isimlerin kulübü FIFA’ya şikayet etmesine rağmen, oynamaya devam ettikleri fakat kendisinin FIFA’ya gitmediği halde, kadro dışı kalmasına anlam veremediğini de, çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

FANATİK