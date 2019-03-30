Gökhan Töre'nin başkan için sarfettiği sözlerin cezası ağır oldu.

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Beşiktaş’ta kampa dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre’nin Fikret Orman ile ilgili sözlerine ceza geldi.

Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Gökhan Töre’nin disiplinsiz davranışları nedeniyle alacağı ceza belli oldu.

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre’ye ceza şoku… Orman’ı, “Bazı şahısların amacının Beşiktaş’ın başarısından daha başka şeyler olduğuna artık eminim” sözleriyle hedef alan Töre için yönetim, disiplin soruşturması başlatmıştı.

Milliyet’in haberine göre; Konuyla ilgili olarak son kararı veren yönetimin, Gökhan’a açıklamaları sebebiyle 100 bin Euro’luk (634 bin TL) ceza verdiği belirtildi.

GALATASARAY’A MESAJ…

Bu arada menajeri aracılığıyla Galatasaray’a haber gönderdiği kaydedilen Gökhan’ın, Teknik Direktör Fatih Terim ile yeni bir başlangıç yapmak istediği gelen haberler arasında. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan imza parası talep etmeyeceği de iddia edildi.

Öte yandan Gökhan’ı Milli Takım’a kazandıran Fatih Terim’in bu konuda henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.

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