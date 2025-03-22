Gökhan Ünal 24Erzincanspor’dan İstifa Etti

TEKNİK DİREKTÖR ÜNAL GÖREVİNDEN AYRILDI

Üst üste başarısız sonuçların ardından 24Erzincanspor’da Teknik direktör Gökhan Ünal, görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda; “Teknik direktörümüz Gökhan Ünal, görevinden istifa etmiştir. Gökhan Ünal’a kulübümüze kattığı değer ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMALAR VE NEDENLER

Gökhan Ünal ise istifasını duyurarak, “24Erzincanspor ile bugün itibarıyla istifamı vererek yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Büyük umutlarla geldiğimiz bu süreçte maalesef transfer yasağını kaldıramayışımız, giden oyuncuların yerini doldurmayışımızdan ve oyuncu yetersizliğinden dolayı hem play-off hattından hem de 2. yarıda yaşadığımı düşüşten dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için istifa dilekçemi Burak Çalık başkana verdim.” şeklinde konuştu.

PFDK CEZASI VE LİG DURUMU

Geçtiğimiz hafta Isparta 32 karşılaşmasında hakemle yaşadığı sorun nedeniyle PFDK’dan 6 maç men cezası alan Gökhan Ünal, kulübü için zor bir süreç geride bıraktı. 24Erzincanspor, şu anda ligde topladığı 33 puanla 11. sırada bulunuyor.