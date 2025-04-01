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Gökhan Ünver’in Gösterileri İptal Edildi

GÖKHAN ÜNVER’E BELEDİYELERDEN DARBE

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sessiz kalması sebebiyle eleştirilen komedyen Gökhan Ünver, beklemediği bir geri dönüş ile karşılaştı. Avcılar ve Fethiye Belediyeleri, Ünver’in planladığı gösterisini iptal etti.

İPTALLERİN NEDENİ

Bu iptaller, Ünver’in İmamoğlu’na yönelik desteğini göstermemesi üzerine yapılan bir tepkisel hareket olarak değerlendiriliyor. Ülke gündeminde öne çıkan bu durum, sanatsal etkinliklerin iptali ile ilgili tartışmalara kapı araladı.

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