Gökhan Ünver’in Sosyal Medya Krizi

ÜNLÜ KOMEDYEN HİSSEDİYOR

Son zamanlarda Instagram’da önemli bir takipçi kaybı yaşayan ünlü komedyen Gökhan Ünver’in durumu büyük ilgi çekiyor. Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapatma kararı aldı. Bu durum, “Gökhan Ünver boykot mu ediliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Gökhan Ünver, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, kendisiyle ilgili daha önceki haber manşetlerinin görsellerini kullanarak, “iyi bayramlar story’si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental” notunu düşerek tepkilerin odağı haline geldi. Kısa bir süre içinde yaklaşık 250 bin takipçi kaybeden Gökhan Ünver, sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ VE MİZAHİ SKEÇLERİ

Gökhan Ünver’in doğum tarihi 27 Şubat 1986 olup, İstanbul doğumludur. Ünlü komedyen, özel hayatını genellikle paylaşmamayı tercih ediyor. Ancak, evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu biliniyor. Gökhan Ünver, beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşamlarından esinlenerek mizahi skeçler üretiyor ve bu tarz içerikleriyle geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor.