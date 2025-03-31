Gökhan Ünver Kimdir? Biyografisi ve Yaşı

GÖKHAN ÜNVER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarla dikkat çeken Gökhan Ünver hakkında bilgiler araştırılıyor. Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geliyor. Aile kökeni ise annesinin Trabzonlu, babasının ise Amasya kökenli olduğu belirtmektedir.

Gökhan Ünver, özel hayatını pek fazla paylaşmayı tercih etmiyor. Ancak evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu biliniyor. Genel olarak beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşamlarına dair mizahi skeçler üretiyor ve bu kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor.