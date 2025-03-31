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Gökhan Ünver Twitter Hesabını Kapattı

GÖKHAN ÜNVER’DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Komedyen ve içerik üretici Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ünver, son zamanlarda stand-up gösterileriyle tanınmaktaydı. Ancak, çok sayıda takipçiye ulaşan Twitter hesabını kapatarak büyük bir sürpriz yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan Gökhan Ünver, toplumsal olaylara kayıtsız kalmasıyla dikkat çekti. Bu durum, hakkında boykot çağrıları yapılmasına neden oldu ve bu süreçte Ünver, bir hafta içinde oldukça fazla takipçi kaybı yaşadı.

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Trabzonlu, babası Amasya kökenli olan Ünver, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde tanınırlığını artırdı. Ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vererek daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

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