Gökkuşağı Tepeleri Keşfedilmeyi Bekliyor

GÖKKUŞAĞI TEPELERİ TANITILIYOR

Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, eşsiz doğası ile dikkat çekiyor. Erzurum Valiliği, bu alan hakkında bilgilendirici bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda, “Oltu ilçemizdeki Gökkuşağı Tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayanan eşsiz jeolojik oluşumlarıyla doğanın harikalarından biri” ifadesiyle bu doğal güzelliklerin etkileyici yanları aktarılıyor.

TEPELERİN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ

Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri’nin benzerinin Çin’de de bulunduğu aktarılıyor. Bu renkli tepelerin, özellikle yağmur sonrasında daha da belirginleşerek doğaseverlerin ilgisini çektiği belirtiliyor. Tepelerdeki kırmızı rengin, demir ve benzeri minerallerin rüzgar ve erozyon yoluyla birikmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu minerallerin mıknatıs gibi bir etki yaratarak bir araya toplandığı tahmin ediliyor. Tepelerin varlığı, iklim koşulları ve milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenlerin birleşimi ile meydana geldiği anlatılıyor.

JEOTURİZM İÇİN PROJELER

Bölgedeki bu doğal oluşumların jeoturizm kapsamında “jeopark” olarak değerlendirilmesi amacıyla çeşitli projelerin yürütüldüğü bildiriliyor. Gökkuşağı Tepeleri, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yine yapılan çağrıda, “Sizleri, bu göz kamaştırıcı doğa harikasını keşfetmeye davet ediyoruz” ifadeleriyle, ziyaretçilere bu bölgeyi keşfetmeleri öneriliyor.