Gökkuzgun Kuşu Yaralı Bulundu, Tedavi Edildi

KANATLI DOĞA HARİKASI YARALI BULUNDU

Denizli’nin Çal ilçesinde gökkuzgun kanadı yaralı halde bulundu. Sırbistan’da bilimsel amaçla halkalandığı tespit edilen bu kuş, tedavi sürecine alındı. Olay, Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasında çalıştığı esnada yerde hareketsiz duran renkli kuşu gören çiftçi Eşref Eşbah, durumu hemen Çal Belediyesi ekiplerine bildirdi.

KORUMA ALTINDAKİ TÜRE MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye gelen zabıta ve belediye veterinerinin ilk değerlendirmeleri sonucu, kuşun koruma altındaki gökkuzgun (Coracias garrulus) olduğunu belirlediler. Kanadının yaralı olduğu tespit edilen kuş, tedavi altına alındı. Veterinerin incelemeleri sırasında, kuşun ayağında “Museum Belgrade 3X16338” ibaresine sahip bir metal halka bulunması dikkat çekti. Kuşun, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da halkalandığı ve Avrupa’dan Afrika’ya doğru uzanan göç rotasında Denizli bölgesine kadar uçarak burada yaralandığı değerlendirildi.

KORUMA PROJESİ HIZ KAZANACAK

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, kuşun koruma altına alındığını vurgulayarak, “Denizler Mahallesi’nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarıyla çok özel ve nadir bir tür olan ‘Gökkuzgun’ ile karşılaştık. Bu kuş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türdür. Yapılan incelemelerde, Sırbistan’ın Belgrad kentinde halkalanmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey, olaya anında müdahale etti. Bu değerli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız” şeklinde ifade etti.

Veteriner hekim Ediz Zeybek, kuşun ayağındaki halkalama bilgilerini bilim insanlarına ilettiğini belirterek, “Halkalama sistemi sayesinde kuşların göç yolları, popülasyon değişimleri ve iklim değişikliğine verdikleri tepkiler bilimsel olarak izlenebiliyor. Kuş, ilk tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Daha sonra doğal yaşam alanına geri salınacak” diye ekledi.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ