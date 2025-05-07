Gökkuzgun Tedavi Edildi, Doğaya Salınacak

Denizli’nin Çal ilçesinde gökkuzgun kuşu yaralı olarak bulundu. Belirlenen bilgilere göre, kuş Sırbistan’da bilimsel amaçlarla halkalanmış ve burada tedavi altına alındı. Olay, dün Çal ilçesi kırsal Denizler Mahallesi’nde gerçekleşti. Tarlasında çalışmakta olan çiftçi Eşref Eşbah, yerde hareketsiz duran renkli kuşu fark edip durumu Çal Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan zabıta ve belediye veterineri yaptığı ilk muayenede, hayvanın koruma altındaki türlerden biri olan gökkuzgun (Coracias garrulus) olduğunu belirledi. Kuşun kanadından yaralı olduğu tespit edilerek tedaviye alındı.

KUŞUN HÜVVETİNİN KAYNAĞI

Veterinerin muayenesinde, kuşun ayağında ‘Museum Belgrade 3X16338’ ibaresini taşıyan metal bir halka bulundu. Yani kuşun Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bilimsel bir amaçla halkalandığı, sonrasında Avrupa’dan Afrika’ya uzanan göç yolu üzerinde Denizli’ye kadar uçarak burada yaralandığı anlaşıldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GÜVENLE BIRAKACAĞIZ

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, kuşun koruma altına alındığını belirtti. “Denizler Mahallesi’nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde çok özel ve nadir bir kuş türü olan ‘Gökkuzgun’ ile karşılaştık. Bu kuş, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür ve yapılan incelemelerde Sırbistan’ın Belgrad kentinde halkalanmış, yani kayıt altına alınmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey, olaya hızlıca müdahale etti. Bu kıymetli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra, doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız” söyledi.

BİLİMSEL OLARAK İZLENEBİLİYOR

Veteriner hekim Ediz Zeybek ise kuşun ayağındaki metal halkadan ne zaman ve nerede halkalandığını, ayrıca izlediği rotayı bilim insanlarına bildirdiğini ifade etti. “Bu halkalama sistemi sayesinde kuşların göç yolları, popülasyon değişimleri ve iklim değişikliğine tepkileri bilimsel olarak izlenebiliyor. Kuş, ilk tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Buradan da doğal yaşam alanına geri salınacak” dedi.