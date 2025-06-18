Gökler Beldesi Dansla Kutladı Galatasaray’ı

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU DANSLA KUTLANDI

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi’ndeki Şehit Ali Kazankaya İlkokulu öğrencileri, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Küçük öğrenciler, Galatasaray’ın Süper Lig’de kazandığı şampiyonluk sezonunda sıkça dinlenen Mc Livinho’nun popüler ‘Pode Sentar’ şarkısı eşliğinde dans ederek bu mutluluğu paylaştı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDULAR

Şehit Ali Kazankaya İlkokulu’ndaki sevimli öğrenciler, çektiği klipte danslarıyla adeta bir şov gerçekleştirip eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, üzerlerinde Galatasaray formalarıyla renkli bir görüntü sergileyerek, izleyenlerin beğenisini kazandı. Paylaşılan bu eğlenceli klip, Galatasaraylı futbolseverler arasında oldukça ilgi topladı.