Gökmedrese Ziyarete Açıldı, Erdoğan Katıldı

RESTORASYON PROJESİNİN TAMAMLANMASI

Tokat’ta, Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen ve uzun süre hizmet veren Gökmedrese, beş yıl süren yoğun restorasyon çalışmalarının ardından yeniden halkın ziyaretine açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu açılış törenine video konferans ile katılarak sürecin önemini vurguladı.

GÖKMEDRESE’NİN TARİHİ ÖNEMİ

Gökmedrese, Anadolu Selçuklu döneminin en kıymetli yapılarından biri olarak tanımlanıyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreninde, Tokat Valisi Abdullah Köklü, yapının tarihi ve kültürel mirası üzerindeki etkisine dikkat çekti. Vali Köklü, “Selçuklu döneminin en kıymetli eserlerinden biri olan Gökmedrese’nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ziyarete açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasa her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan, bu tür projelere öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” sözleriyle duygularını ifade etti.