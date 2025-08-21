Gökmen Yıkılkan, Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH

Şişli’de yalnız yaşayan 49 yaşındaki Gökmen Yıkılkan, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde yaşandı. Yıkılkan’dan bir süre haber alamayan yakınları, meraklanarak araştırma yaptı.

KARDEŞİNİN İHBARINI YAPTI

Yıkılkan’ın ağabeyi Hacı Yıkılkan, çilingir yardımıyla kardeşinin evinin kapısını açtırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde kardeşini yerde hareketsiz halde gören Hacı Yıkılkan, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı muayenede Yıkılkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, Yıkılkan’ın vücudunda darp veya bıçak yarası izine rastlamadı. Olay sonrası Gökmen Yıkılkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Şüpheli ölüm ile ilgili olarak savcılık soruşturma işlemlerine başladı.