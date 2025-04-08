Gökova Mahallesi’nde Engelli Oranı Yüksek

GÖKOVA MAHALLESİ’NDE ENGELLİ BİREY ORANI YÜKSEK

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin sayısının oldukça fazlalığı ile dikkat çekiyor. Alaçam ilçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre mesafedeki bu mahallede, yeni nesillerde de benzer engellerin görüldüğü, bebeklerin sağır ve dilsiz olarak doğduğu ifade ediliyor.

İLETİŞİM SORUNLARI VE OLASI NEDENLER

Mahallede yaşayanların büyük bir kısmı iletişim kurmak için işaret dilini tercih ediyor. Ancak bu duruma neyin sebep olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Akraba evliliklerinin etkisinin olabileceği öne sürülse de, mahalle sakinleri bu durumun altında yatan diğer nedenlerin de olabileceğini düşünüyor. Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, “Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum” şeklinde görüş belirtiyor.

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KOŞULLARI

Gökova Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Satı Tozun, “4 engelli çocuğum var. Ayrı yaşayan çocuğumun 3 çocuğu da sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var. Bu köy tamamen engelli dolu” diyerek durumu özetliyor. Diğer bir mahalle sakini Rahmi Çizin, “Mahallemizde toplamda 48 engelli birey var. Hepsi bakıma muhtaç. Suyumuz yok, sıkıntıdayız. Bu durum akraba evliliğinden mi, yoksa sudan mı kaynaklanıyor, bilmiyoruz ama köyde engelli oranı çok yüksek” diyerek kaygılarını dile getiriyor. Mahalle halkından Ali Tüzün ise, “Bu mahallenin büyük bir kısmı engelli. Geçinmeleri çok zor. Devletten yardım alıyorlar ama yeterince ilgi gösterilemiyor. İşaret diliyle anlaşıyorlar, biz de zamanla alıştık” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.