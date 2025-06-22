Gököz’de Tesis Açan Arif Doğan

KURULUMUN TEMELİ VE YATIRIM KARARI

Bursa’nın Keles ilçesinde, 35 yıl önce sulama amacıyla kurulan göletin kıyısındaki babaannesinin tarlasına tesis kuran girişimci Arif Doğan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba ve Japonya gibi çeşitli ülkelerden turisti Uludağ’ın muhteşem manzarasında ağırlıyor. Bilgisayar mühendisliği mesleğinde 20 yıl geçiren Doğan, doğup büyüdüğü Gököz Mahallesi’nde yatırım yapma kararı aldı. Hayvancılık amacıyla oluşturulmuş ve bugün bir doğa harikasına dönüşmüş olan Gököz Göleti’nin kıyısında, üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı destekle hayata geçirdi. Konuklar, burada bungalov tipi evlerde konaklayabiliyor, restoran ve kafeteryalarda yemek yiyebiliyor. Ayrıca, gölette balık tutma, kano, deniz bisikleti gezintisi, at binme, ATV safari, okçuluk gibi aktiviteler de sunuluyor.

2016 Ocak ayında Uludağ’ın eteklerinde “Gököz Natural Park” adıyla açılan tesis, birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Doğan, üniversite yıllarındaki hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ediyor ve memleketine yatırım yaptığı için gurur duyduğunu belirtiyor. Ayrıca, Gököz’ün 1530 Osmanlı kayıtlarında yer aldığına dikkat çekiyor ve tesisin ise Maremşah Yaylası’nda bulunduğunu aktarıyor. Göleti kuran dönemin muhtarına teşekkür eden Doğan, hayvancılık ve yem bitkileri üretiminin şimdi çoğunlukla sona erdiğini de ekliyor.

GÖLETİN DOĞA HARİKASI OLMASI

Doğan, 35 yıl önce hayvancılık için sulama amacıyla inşa edilen göletin zamanla doğal bir güzellik haline geldiğini anlatıyor. Zamanla bu alanda genç nüfus göç etmiş ve bölgedeki tarım ve hayvancılık neredeyse sona ermiş. Göletin bulunduğu yer, kaynak suları ve eriyen kar sularıyla beslenmiş. Tesis, yıl boyunca misafirlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Doğan, bu konuda destek olan TKDK Bursa İl Koordinatörlüğüne de teşekkür ediyor. Tesis içinde konaklama, alakart restoran ve çeşitli aktiviteler sunduklarını belirtiyor.

YEREL ÜRÜNLERLE GÜÇLÜ KAHVALTI HİZMETİ

Doğan, tesisin bulunduğu yerin babaannesinden kalan bir tarla olduğunu ifade ediyor. Akrabalarının bahçesinden ve civar köylülerden doğal sebzeler temin ettiklerini, misafirlere hobi bahçeleri ile deneyimler sunarak, sebzeleri dalından koparma imkanı tanıdıklarını vurguluyor. ATV’lerle gezinti fırsatlarının da bulunduğunu ekliyor. Yurt içi ve yurt dışından pek çok misafirin geldiğini belirten Doğan, en fazla turistin İstanbul’dan geldiğini ifade ediyor. Ayrıca, yurtdışından gelen misafirlerin sayısının 69’a ulaştığını, özellikle Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerden ve hatta Küba ve Japonya’dan da tatilcilerin geldiğini söyleyerek, Keles’in doğal güzelliklerinin takdir edilmesinin kendisini çok sevindirdiğini dile getiriyor.