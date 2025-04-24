Göksel Özay İçin Tören Düzenlendi

YAPILAN TÖREN

Malatya’da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren ve 10 gün sonra hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay (49) için anma töreni gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Özay, 14 Nisan’da Çilesiz Mahallesi’nde arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özay, tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, tedavi sürecinin ardından dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ TÖREN

Göksel Özay için bugün görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, Özay’ın aile bireyleri ve mesai arkadaşları katıldı. Törende, Özay’ın özgeçmişi okunarak kendisi için dualar edildi. Ardından Özay’ın cenazesi, memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine defnedilmek üzere gönderildi.