Göksel Özay İçin Tören Düzenlendi

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’da, halı sahada oynadığı futbol esnasında kalp krizi geçiren ve 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden komiser Göksel Özay (49) için bir tören organize edildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiser Özay, 14 Nisan’da Çilesiz Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Özay’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen Özay, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bugün, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü’nde Göksel Özay için bir tören gerçekleştirildi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ve komiser Özay’ın aile üyeleri ile mesai arkadaşları katıldı. Özay’ın özgeçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.