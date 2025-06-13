Göksenin Köksal, Galatasaray’a veda etti

GALATASARAY’DA BİR DÖNEM SONA ERDİ

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, önemli bir değişiklik yaşıyor. 15 sezon boyunca Sarı-kırmızılılara hizmet eden ve son 8 sezonda kaptanlık yapan Göksenin Köksal, kulüp ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu veda sürecinde yaptığı açıklamada, “Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı. Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı…” ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK GÖREVİ VE MAÇ SAYILARI

Göksenin Köksal, Galatasaray forması altında son 8 sezon boyunca kaptanlık görevini üstlendi. Bu süre zarfında 601 kez parkeye çıkarak, 379 Basketbol Süper Ligi, 195 Avrupa kupası ve 27 Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupası maçında görev aldı. Kulüp, kaptanın bu süreçte gösterdiği büyük aidiyet ve mücadelenin camiada unutulmaz hatıralar bıraktığını vurguladı.

TEŞEKKÜR VE YENİ YOLCULUK

Galatasaray Spor Kulübü, Göksenin Köksal’a verdiği emekler ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıklarından dolayı teşekkür etti. Yapılan açıklamada, “Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun.” sözleri ile veda edildi. Göksenin, altyapıdan A takım kaptanlığına uzanan başarılı hikayesiyle Galatasaray tarihine adını yazdırdı.