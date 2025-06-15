Gökşin Yılmaz, Sergiyi TEV’a Bağışlayacak

10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİDEN ÖZEL SERGİ

Kastamonu’da ilk resim sergisini açan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökşin Yılmaz, bu serginin gelirini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak. Yaklaşık 4 yıldır resimle ilgilenen Yılmaz, sergisini 16 resimden oluşturup Kuzeykent Mahallesi’nde bir kafede gerçekleştirdi. Kafeye gelen ziyaretçiler ve çevredekiler sergiye ilgi gösterdi.

RESSAMLIK HAYALİ VE AİLESİNİN DESTEĞİ

Yılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, “Resim yapmayı çok seviyorum.” diyerek duygularını paylaştı. 16 resminin olduğunu belirten Yılmaz, “Resimlerim çoğalınca sergi açmak istedim. Çok mutluyum.” sözlerini ifade etti. Annesi Zeynep Yılmaz ise Kastamonu Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğunu bildirerek, “Kızım ilkokul itibarıyla resimler yapmaya başladı. Öğretmeni yeteneğini fark etti. Kurslara katıldı. 6 yaşından beri teknik öğrenmeye başladı, 2 yıldan beri tabloları çoğaldı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Hevesi artsın diye, kişisel bir sergi açmak istedik. Bizim için şöyle de bir anlamı var; ufak fiyatlarla tablolara değer belirledik. Bunun gelirleri Türk Eğitim Vakfına bağışlanacak. İlk serginin böyle bir anlamı olsun istedik.” diye ekledi. Sergi gün boyunca açık kalacak.