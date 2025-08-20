Göksu Çelebi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

GÖKSU ÇELEBİ’NDEN ACIL HAHİYE HABERİ

İstanbul’da uyuşturucu kullanımından sonra sağlık durumu kötüleşen avukat Göksu Çelebi, hastaneye kaldırıldı fakat yaşamını yitirdi. Olay, geçtiğimiz ay meydana geldi. 27 yaşındaki avukat, uyuşturucu kullandıktan hemen sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen Çelebi, tedavi altına alındı ancak bugün yaşamını kaybetti.

GÖKALP İÇER TUTUKLANDI

Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili gelişmeler arasında, kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in gözaltına alınması yer alıyor. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu sağladığı iddia ediliyor. Mahkemeye sevk edilen İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandı.