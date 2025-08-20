Gündem

Göksu Çelebi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

goksu-celebi-fenalasarak-hayatini-kaybetti

GÖKSU ÇELEBİ’NDEN ACIL HAHİYE HABERİ

İstanbul’da uyuşturucu kullanımından sonra sağlık durumu kötüleşen avukat Göksu Çelebi, hastaneye kaldırıldı fakat yaşamını yitirdi. Olay, geçtiğimiz ay meydana geldi. 27 yaşındaki avukat, uyuşturucu kullandıktan hemen sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen Çelebi, tedavi altına alındı ancak bugün yaşamını kaybetti.

GÖKALP İÇER TUTUKLANDI

Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili gelişmeler arasında, kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in gözaltına alınması yer alıyor. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu sağladığı iddia ediliyor. Mahkemeye sevk edilen İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı.
Gündem

NATO, 2026 Zirvesi’ni Ankara’da Duyurdu

NATO, önümüzdeki 2026 zirvesinin Türkiye'nin Beştepe bölgesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.