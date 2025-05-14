GökSun’da Minibüs Devrildi, 1 Öldü

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi ve 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan 05 ADA 233 plaka numaralı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi civarında devrildi.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kaza ihbarını alan 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi. Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 6’sı jandarma personeli toplam 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan’daki hastanelere taşındı.