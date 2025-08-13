Haberler

Göksun’da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

TUTUKLAMA İŞLEMİ YAPILDI

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 11 Ağustos’ta Kırsal Kavşut Mahallesi’nin Değirmenüstü mevkiinde çıkan yangınla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

YANLIŞ DAVRANIŞ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Yangının nedeninin araştırıldığı süreçte, bölgede arıcılık yapan R.D. isimli kişi gözaltına alındı. Jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

