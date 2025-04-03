Göktaş, Berlin’de İkili Görüşmeler Yaptı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI’NIN BERLİN TEMASLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi’ne katılmak üzere Berlin’de bulunuyor. Burada Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Göktaş, sosyal hizmet politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile bir görüşme yaptı.

Görüşmenin gündeminde insani yardımlar yer aldı. Türkiye’nin Gazze’de kalıcı ateşkes sağlama çabası ile birlikte burada misafir edilen savaş mağduru ailelere sunulan sosyal destekler üzerinde duruldu. Ayrıca, Gazze’deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimleri de bu toplantıda değerlendirildi.

GİNE İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Bakan Göktaş, Gine’nin Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi. Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürütmesi dolayısıyla iki taraf, kadınların güçlenmesi, çocukların korunması ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi konularında kapsamlı görüşmeler yaptı. Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

KONGO BAKANI İLE İŞ BİRLİĞİ

Daha sonra Bakan Göktaş, Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile görüştü. Bu görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak projelerin geliştirilmesi konusunda da bazı öneriler gündeme geldi.

CEZAYİR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI

Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cezayir Savaş Gazileri ve Hak Sahipleri Bakanı Laid Rebiga ile ikili bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerle ilgili deneyim paylaşımı yapıldı. 2025 Aile Yılı nedeniyle, iki ülke arasındaki ortak değerler ve sorumlulukların önemi vurgulandı.