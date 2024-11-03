Göktaş’tan Sosyal Paylaşım Sitelerine Uyarı

TOPLANTIDA DİJİTAL GÜCÜ VURGULADI

Göktaş, uluslararası sosyal paylaşım platformlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Tiktok ve Instagram gibi önemli sosyal medya platformlarının temsilcileri de katıldı. Göktaş, “Sadece bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak konuşuyorum” sözleriyle konuşmasına başladı.

İŞBİRLİĞİNE DAVET ETTİ

Dijital ağların dünyayı etkisi altına alarak hızlı, etkin ve geniş kitlelere ulaşan bir güç oluşturduğuna dikkat çeken Göktaş, bu gücün “insan odaklı bir anlayışla yönetilmesi” gerektiğini belirtti. Bu tür bir yönetimin hayati önem taşıdığını ifade eden Göktaş, bu konuda işbirliği yapmanın önemini vurguladı.