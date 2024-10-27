Göktaş’tan TUSAŞ Şehit Ailelerine Ziyaret

BAKAN GÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete dair açıklamalarda bulundu. “Savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman TUSAŞ personelimizin kararlılıkla ifade ettiği üzere, hainlere inat Türkiye için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE TAZİYE VE SAYGI

Ziyaret sırasında, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine başsağlığı dilerken, onların anısını yaşatmanın önemini vurguladı. Göktaş, bu tür acıların milleti bir araya getirdiğini belirtti.

TUSAŞ’IN GELECEĞİNE VURGU

Bakan, TUSAŞ’ın, yaşanan acılara rağmen, ülke için daha fazla üretim yapacağını ve faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. Bu azim ve kararlılıkla, Türkiye’nin savunma sanayisinin daha da güçleneceğini belirtti.