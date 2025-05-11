Göktaşı, Tunceli’deki Bahçeye Düştü

DÜŞEN CİSMİN GÖKTAŞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLüyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki Arpaderen köyünde, 85 yaşında olan Fehime Ekici’ye ait evin bahçesine düşen bir cisim, göktaşı olarak değerlendiriliyor. Fehime Ekici, bu olayı “Anneler Günü hediyesi” olarak nitelendiriyor. Ekici, köydeki evinin penceresinden dışarıyı izlerken gökyüzünden evinin bahçesine bir alev topunun düştüğüne tanıklık etti. Olayı evine döndüğünde oğlu Fahri Ekici’ye aktardı.

TAŞIN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Fahri Ekici, düşen cismi bulduğunda yaklaşık 20 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti. Kendisi konuyla ilgili, “Ben 30 yıl İstanbul’da esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Burada annemle yaşıyorum. Çok yağmurlu bir günde, annem gökten ateş topu gibi bir şey düştüğünü gördü. Ben o sırada evde yoktum, ama eve döndüğümde annem durumu anlattı” şeklinde konuştu. Düşen taşın göktaşı olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Fahri Ekici, “Düştüğü yer belli. Ateş topu gibi düştüğünden orada bir çukur oluşmuş. Taşlar etrafa dağılmış. Göktaşı olduğunu düşünüyoruz. Analize gönderdik ve sonuçları bekliyoruz” dedi.

ŞAKALI AÇIKLAMALAR

Fehime Ekici, çocuklarının taşın düştüğü gün Elazığ’da olduğunu ve akşam eve döndüklerinde oğluna “Korkarım başımıza ateş yağacak” dediğini açıkladı. Ekici, oğlu Fahri’nin kendisine düşen cismin nerede olduğunu sorduğunu ve kapının önüne düştüğünü belirttiğini söyledi. Oğulları gece vakti dışarı çıktıklarında bulamadıklarını ifade eden Ekici, gündüz bulduklarında ise “Tabii ki bulduk anne” dediklerini aktardı. “Anneler Günü’nde hediye yağdı başımıza” diyerek durumu esprili bir dille özetledi.