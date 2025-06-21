Göktepe’de Zeytinyağı Etkinliği Yapıldı

YENİ ZELİF YAĞI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde zeytinyağı etkinliği düzenlendi. Göktepe Zeytinyağı Fabrikasının ev sahipliği yaptığı bu organizasyon, zeytin üretimi konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, etkinlikte bir konuşma yaparak Muğla’nın zeytin üretimindeki potansiyeline dikkat çekti. Baydar, 2024 TÜİK verilerine dayanarak, Muğla’da toplam 996 bin 006 dekar alanda zeytin varlığı bulunduğunu ve bunun 951 bin 843 dekarının yağlık zeytin olduğunu belirtti.

ÜRETİM RAKAMLARI VE YARIŞMA BAŞARILARI

Baydar, Muğla’nın 156 bin 238 ton yağlık zeytin üretimi ile Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi çerçevesinde düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın bu yıl 6’ncısının gerçekleştirildiğini ve 184 başvuru ile rekor katılım sağlandığını kaydetti. Yarışmada; 10 Premium, 51 Altın, 20 Gümüş ve 26 Bronz madalya dağıtıldığına, bu madalyaların önemli bir kısmının Menteşe ilçesine ait olduğuna dikkat çekti.

DESTEKE OLAN ÇALIŞMALAR

Zeytin üretiminin yaygınlaştırılması için yürütülen fidan destekleme çalışmalarına da değinen Baydar, Göktepe bölgesinde 14 bin 500 dekarlık alanda zeytinlik tesis edildiğini ve yılda 1.450 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, bölgede üç büyük ve bir butik zeytinyağı işletmesinin faaliyete geçtiğini ifade etti.

GELİŞMELERDEN MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman da etkinlikte bir konuşma yaparak, İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kahraman, modern sıkım tesislerinin artmasının zeytincilikte kaliteyi artıracağına vurgu yaptı. Etkinliğe; Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Menteşe İlçe Tarım Müdürü Eren Kaçmaz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katılım gösterdi.