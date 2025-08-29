Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde Heyecan Var

ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELİNDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum’da gerçekleştirilen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katıldı. Türkiye’nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği olan bu etkinlik, bu yıl 27. kez Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde yapılıyor. Açılış programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Törende konuşan Bakan Kacır, “Bilim insanlarımız, astronomlarımız, astronotlarımız ve 7’den 70’e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğimizin 27’nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi. İlk dönemlerinde sınırlı imkanlarla gerçekleştirilen etkinlik, zamanla bilim ve teknolojide milletin ortak rotası haline geldi.

GÖKYÜZÜ NEZARETİ REKOR KIRDI

Bakan Kacır, 2022’deki etkinliğe yapılan olumlu geri bildirimleri dikkate alarak, bu yılki gözlem etkinliğinin adresinin Erzurum Konaklı Kayak Merkezi olarak belirlendiğini söyledi. Astronomi ve uzaya ilgi duyan 81 ilden 33 binden fazla vatandaşın etkinliğe başvurduğunu belirten Kacır, bu yoğun ilginin etkinlik tarihindeki yeni bir rekoru ifade ettiğini vurguladı. Yapılan değerlendirme ve kura sonucu 79 ilden bin vatandaş, bu büyük buluşma için Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde yer almayı başardı.

KAPSAMLI ETKİNLİK PROGRAMI

Bu yılki etkinlikte pek çok farklı deneyim sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kacır, “Perseid meteor yağmurunun büyülü izlerinin ardından Erzurum semalarının berraklığından istifade ederek gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz” şeklinde konuştu. Gündüz saatlerinde özel filtrelerle donatılmış Güneş teleskoplarıyla Güneş’in leke gruplarını araştıracaklarını dile getiren Kacır, gece olduğunda ise sahada 35 teleskopla gökyüzünün belirgin hedeflerini gözlemleyeceklerini belirtti. Ayrıca, panel ve söyleşilerde bilim insanlarıyla bir araya geleceklerini açıkladı.

GELECEĞE YÖNELİK VİZYON

Bakan Kacır, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojilerindeki hedeflerini anlatarak, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, astronomi, uzay ve teknoloji dolu ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne hazır mıyız?” dedi. Kadim medeniyetlerin gökbilime katkılarını hatırlatan Kacır, “Uzayın sunduğu sınırsız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, bizler için tarihi bir sorumluluktur” ifadesini kullandı. Uzay alanında büyük atılımlar yaptıklarını, yerli ve milli projeler geliştirdiklerini belirtti.

PROJELER VE BAŞARILAR

Bakan Kacır, “Bakınız Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında astronotumuz Alper Gezeravcı, 13 bilimsel deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda icra ederek uzay tarihimizde yeni bir sayfa açtı” dedi. Ayrıca, TÜRKSAT 6A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi projelerle ülkenin uzay teknolojilerindeki kabiliyetini artıran çalışmalara dikkat çekti. “Ay Misyonu” kapsamında kendi geliştirdikleri uzay aracıyla Ay’a ulaşacaklarını ve teknolojik bağımsızlık elde edeceklerini vurguladı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kacır, Antalya’da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. “Bu etkinlik, uzay alanında yakaladığımız güçlü ivmenin tescili olarak değerlendiriyoruz” dedi. Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir konuma gelmesi için bilim diplomasisine önem verdiklerini ifade etti. “Gençlerimiz, yarının yıldızlarıdır. Ülkemizi tam bağımsız ve güçlü bir yere getirecek olan sizlersiniz” diyerek etkinliğe katılan gençlere seslendi.

TEŞEKKÜR VE İFADELER

Bakan Kacır, etkinliğin hazırlanmasında büyük emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, “27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. “Gözleriniz her daim yıldızlarda, ufkunuz hep aydınlık olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.