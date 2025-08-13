Haberler

Gökyüzü Meraklıları Perseid Meteor Yağmurunu İzledi

BÜYÜLEYİCİ DOĞA OLAYIYLA GÖKYÜZÜ GÖZLEMLENDİ

Başkentte, gökyüzü tutkunları “Perseid meteor yağmuru”nun en etkileyici anlarını Gökçeyurt Vadisi’ndeki lavanta bahçesinde gözlemledi. Mamak ilçesinde yer alan bu özel etkinlik, Mamak Belediyesi ile Ankyra Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlendi ve birçok astronomi meraklısını bir araya getirdi.

GÖKYÜZÜNDE KAYAN YILDIZLAR

Lavanta bahçesinde toplanan katılımcılar, çıplak gözle rahatlıkla görebildikleri meteor yağmurunu izleyerek bu büyüleyici doğa olayını deneyimledi. Kamp sandalyeleri ve kilimlerle bahçeye gelerek yerleşen vatandaşlar, çardaklarda ve bahçe içinde oturarak gökyüzünde kayıp giden yıldızları takip etti. Fotoğraf tutkunları da bu özel anları yakalamak için meteor izlerini kadraja almaya çalıştı.

