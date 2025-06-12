GÖKYÜZÜNDE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Nevşehir’de, öğretmenler ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak adına sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselerek kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ve “Maarif 50 vizyonu” kapsamında öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için “Kitapla Yükselen Ufuklar” projesine imza attı. Gazi Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu’ndaki alanlarda belli dönemlerde okuma etkinlikleri düzenlendiği proje çerçevesinde, gökyüzünde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

SICAK HAVA BALONLARIYLA YÜKSELİRKEN

Çat beldesinde gün doğumunda düzenlenen etkinlikte, 60 öğrenci ve öğretmen, ellerinde kitaplarla sıcak hava balonlarına bindi ve Kapadokya semalarına yükseldi. Katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme fırsatı bulurken, gökyüzünde kitap okumanın keyfini yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim müfredat programının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için okullarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Öğrencilere kitap dostluğunu aşılamak amacıyla bu etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Yazıcı, “Hem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına harika bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN KEYİFLİ YORUMLAR

Müberra Pamuk, kitap okuma farkındalığı için düzenlenen etkinliği övgüyle değerlendirerek, “Eskiden insanlar kitap okuyabilmek için çok emek harcıyormuş. Biz şu an çok kolay erişim sağlayabiliyoruz. Balona binip kitap okumak da çok eğlenceli oldu” dedi. Mahmut Bilen, proje kapsamında Kapadokya’daki doğal güzellikler arasında düzenlenen okuma etkinliklerine katıldığını belirtti. Bilen, “Daha önce hiç balona binmemiştim. Hem balonda etrafı izleyip hem de kitap okumak çok eğlenceli oluyor” şeklinde konuştu. Berkay Özgü ise daha önceki uçuşlardan manzaraları izlediğini, bu etkinlikte gökyüzünde kitap okumanın oldukça ilgi çekici olduğunu belirtti. Öğrenci ve öğretmenleri taşıyan dört sıcak hava balonu Çat Vadisi çevresinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.